MİT'ten dev operasyon: Tam 1 milyon 100 bin adet ele geçirildi
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MİT, Gaziantep'te seyir halindeki bir araca operasyon düzenlendi. Araçta tam 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Kilis ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Gaziantep'te seyir halindeki bir araca operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
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