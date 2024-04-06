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MİT'ten dev operasyon: Tam 1 milyon 100 bin adet ele geçirildi

MİT'ten dev operasyon: Tam 1 milyon 100 bin adet ele geçirildi
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MİT, Gaziantep'te seyir halindeki bir araca operasyon düzenlendi. Araçta tam 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Kilis ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Gaziantep'te seyir halindeki bir araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Etiketler operasyon mit
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