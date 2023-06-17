MKE fabrikasındaki patlamada 3 tutuklama
Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü 'taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, 3 kişinin 'taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme' suçundan tutuklandığı duyuruldu.
Başsavcılığın açıklaması şu şekilde:
"10 Haziran 2023 Tarihinde Elmadağ İlçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada, 5 işçinin hayatını kaybetmesi olayında, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada; 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, toplanan deliller kapsamında; 3 şüpheli sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince 16/06/2023 tarihinde yapılan sorguları neticesinde "taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklanmış, 3 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakılmış olup, Soruşturma tüm yönleri ile devam etmektedir."
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol