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MKE fabrikasındaki patlamada 3 tutuklama

MKE fabrikasındaki patlamada 3 tutuklama
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Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü 'taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. 

Açıklamada, 3 kişinin 'taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme' suçundan tutuklandığı duyuruldu. 

Başsavcılığın açıklaması şu şekilde:

"10 Haziran 2023 Tarihinde Elmadağ İlçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada, 5 işçinin hayatını kaybetmesi olayında, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada; 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, toplanan deliller kapsamında; 3 şüpheli sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince 16/06/2023 tarihinde yapılan sorguları neticesinde "taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklanmış, 3 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakılmış olup, Soruşturma tüm yönleri ile devam etmektedir."

 

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