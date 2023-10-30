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Motorine büyük indirim geliyor

Motorine büyük indirim geliyor
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İsrail'in Gazze'yi abluka altına aldıktan sonra adım adım kara harekatına hazırlanması, Döviz kurundaki ve brent petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam olarak yansırken, bu sefer araç sürücülerine iyi haber geldi. Akaryakıt fiyatlarına ortalama bir depoyu yaklaşık 86 TL daha ucuza dolduracak bir indirim geliyor... İşte beklenen indirim ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları....

2023 yılında akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru nedeniyle zamla yatıp zamla kalkan araç sürücüleri yeni haftaya büyük bir indirimle başlıyor.

Hatırlanacağı gibi Dolar kurunun 28 lira üzerine çıkması ve brent petrolün 90 doları aşmasının ardından son olarak akaryakıt fiyatlarında artışa gidilmişti. Buna göre 17 Ekim tarihinde motorine 2,26 TL, 21 Ekim tarihinde ise benzine 1,46 TL zam yapılmıştı.

Ancak bu gece yarısından sonra ( yarın, 31 Ekim 2023 Salı ) itibariyle akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor ve motorine 1,57 TL'lik bir indirim geliyor.

Buna göre gerçekleşecek indirimin gece saatleri itibarıyla pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 37,99 TL’ye, Ankara'da 38,58 TL'ye ve İzmir'de 38,73 TL'ye gerileyecek.

Benzin fiyatı içinse şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

30 Ekim Pazartesi itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Adana
Benzin fiyatı: 36,17 TL
Motorin fiyatı: 40,58 TL
LPG fiyatı: 18,33 TL 

Adıyaman
Benzin fiyatı: 36,20 TL
Motorin fiyatı: 40,66 TL
LPG fiyatı: 18,56 TL 

Ankara
Benzin fiyatı: 35,74 TL
Motorin fiyatı: 40,17 TL
LPG fiyatı: 18,93 TL 

Antalya
Benzin fiyatı: 36,39 TL
Motorin fiyatı: 40,90 TL
LPG fiyatı: 18,89 TL 

Aydın
Benzin fiyatı: 35,96 TL 
Motorin fiyatı:  40,40 TL
LPG fiyatı: 18,68 TL

Balıkesir
Benzin fiyatı: 35,96 TL 
Motorin fiyatı: 40,48 TL
LPG fiyatı: 18,66 TL

Diyarbakır
Benzin fiyatı: 36,42 TL
Motorin fiyatı:  40,88 TL
LPG fiyatı: 18,40 TL 

Edirne
Benzin fiyatı: 35,86 TL
Motorin fiyatı: 40,44 TL
LPG fiyatı: 18,46 TL 

Hatay
Benzin fiyatı: 36,06 TL
Motorin fiyatı: 40,53 TL
LPG fiyatı: 18,20 TL 

İstanbul
Benzin fiyatı: 35,09 TL
Motorin fiyatı: 39,57 TL 
LPG fiyatı: 18,89 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 35,91 TL 
Motorin fiyatı: 40,34 TL
LPG fiyatı: 18,71 TL

Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 36,19 TL 
Motorin fiyatı: 40,65 TL
LPG fiyatı: 18,36 TL 

Kars
Benzin fiyatı: 36,32 TL 
Motorin fiyatı: 40,79 TL
LPG fiyatı: 18,81 TL

Muğla
Benzin fiyatı:  36,02 TL 
Motorin fiyatı: 40,44 TL
LPG fiyatı: 18,75 TL

Rize
Benzin fiyatı: 36,11 TL 
Motorin fiyatı: 40,59 TL
LPG fiyatı: 19,10 TL

Sivas
Benzin fiyatı: 36,17 TL 
Motorin fiyatı: 40,70 TL
LPG fiyatı: 19,15 TL

Trabzon
Benzin fiyatı: 36,06 TL 
Motorin fiyatı: 40,58 TL
LPG fiyatı: 18,78 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

 

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