MSB: 2 FETÖ üyesi Yunanistan sınırında yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan ülkeye geçiş yapmaya çalışan 2 FETÖ üyesinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından FETÖ üyesi olduğu tespit edilen 2 kişinin Yunanistan'dan ülkeye geçiş yapmaya çalışrken yakalandığını paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.
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