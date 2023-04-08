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MSB: 2 FETÖ üyesi Yunanistan sınırında yakalandı

MSB: 2 FETÖ üyesi Yunanistan sınırında yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan ülkeye geçiş yapmaya çalışan 2 FETÖ üyesinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından FETÖ üyesi olduğu tespit edilen 2 kişinin Yunanistan'dan ülkeye geçiş yapmaya çalışrken yakalandığını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

Etiketler msn fetö yunanistan
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