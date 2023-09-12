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MSB açıkladı: 22 Eylül'e kadar uzatıldı

MSB açıkladı: 22 Eylül'e kadar uzatıldı
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Milli Eğitim Bakanlığı, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimlerinin 22 Eylül'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için "2023 Yılı Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Duyuru" doğrultusunda Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ile Başöğretmenlik Eğitim Programı'nın 17 Temmuz'da başlatıldığı anımsatıldı.

Duyuru kapsamında uzman öğretmenlik eğitimlerinin 8 Eylül itibarıyla tamamlandığı, başöğretmenlik eğitimlerinin ise 18 Eylül'de tamamlanmak üzere planlandığı anımsatılan açıklamada, "Uzman öğretmenlik eğitimleri 13 Eylül'den başlayarak 16 Eylül tarihine kadar, başöğretmenlik eğitimleri ise 22 Eylül saat 23.59'a kadar uzatıldı." ifadesine yer verildi.

Etiketler msb 22 Eylül öğretmenlik
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