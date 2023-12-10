MSB duyurdu: 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor." paylaşımında bulunarak 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" denildi.
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