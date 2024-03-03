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MSB duyurdu: 26 kişi yakalandı

MSB duyurdu: 26 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 26 şahsın yakalandığını duyurdu.

MSB: Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 26 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK/PYD-YPG, 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler MSB duyuru türkiye hudut
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