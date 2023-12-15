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MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7 oldu." açıklamasında bulundu.

Etiketler msb duyuru terör
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