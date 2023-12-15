MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7 oldu." açıklamasında bulundu.