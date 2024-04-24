MSB paylaştı: Ermeniler tarafından katledilen Türkleri rahmetle anıyoruz
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Milli Savunma Bakanlığı, 1915 olayları ile ilgili "Ermeniler tarafından katledilen Türkleri rahmetle anıyoruz" paylaşımında bulundu.
MSB, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ""Sözde Ermeni Soykırımı" olarak adlandırılan ancak savunmasız ve masum Türklerin hunharca katledildiği olaylarda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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