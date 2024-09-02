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MSB'den ''teğmenlere soruşturma'' iddiasına yanıt

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Milli Savunma Bakanlığı, mezuniyet töreninde ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı atan teğmenlere soruşturma başlatıldığı iddialarını yalanladı.

Kara Harp Okulu'ndan yeni mezun olan teğmenlerin ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı atması Türkiye'nin gündemine oturdu. 

Teğmenler aynı gün içinde iktidara yakın isimler ve iktidar medyası tarafından hedef alınmış ve darbecilikle suçlanmıştı.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, X hesabından yaptığı paylaşımda, "'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' muhaliflerin kullandığı dildir. Kabul edilemez. 1960 darbesine giden süreç 1954’de iki yüzbaşının sucuklu yumurta yemesiyle başlamıştı. Demokrat Parti bu gelişmeleri hafife almış, bedelini ağır ödemişti. AK Parti gereken soruşturmayı ivedilikle yapmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Milletvekili Mustafa Varank ise "Şanlı ordumuzu vesayetçi özlemler ile gündem etmeye çalışanların asıl niyetini çok iyi biliyoruz" demişti.

Teğmenlerin mezuniyetinde ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganıTeğmenlerin mezuniyetinde ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganıGüncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise teğmenlere destek olarak, ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeyen bir teğmen varsa beka sorunu oradadır. 'Mustafa Kemal'in askeriyim' demeye itiraz edecek bir tane teğmen mezun ediyorsak işte yandığımızın resmi oradadır. O yüzden hepimiz; o itiraz edenler andın hangi kelimesine itiraz ediyor duymak istiyoruz'' açıklamasını yapmıştı.

TEĞMENLERE SORUŞTURMA İDDİASI YALANLANDI

Bugün ise mezuniyet töreninde ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı atan teğmenlere soruşturma başlatıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Milli Savunma Bakanlığı ise iddiaları yalanladı. 

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır.

Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Etiketler teğmen MSB milli savunma bakanlığı soruşturma Mustafa Kemalin askerleriyiz
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