CANLI MAÇ BEŞİKTAŞ - ADANASPOR / MÜTHİŞ MÜCADELE !
Müfettişler tek tek durdurdu ! İhbar gelince...
Müfettişler tek tek durdurdu ! İhbar gelince...
ABD Başkanı Trump'tan beklenen açıklama geldi
ABD Başkanı Trump'tan beklenen açıklama geldi
İkinci el otomobil alırken iki kere darbe yemeyin
İkinci el otomobil alırken iki kere darbe yemeyin
YSK'dan flaş karar ! CHP yine reddedildi
YSK'dan flaş karar ! CHP yine reddedildi
Merkez Bankası ile ilgili flaş gelişme
Merkez Bankası ile ilgili flaş gelişme
Okulda patlama ! Ölü ve yaralılar var...
Okulda patlama ! Ölü ve yaralılar var...
Borsa tüm zamanların rekorunu kırdı
Borsa tüm zamanların rekorunu kırdı
İşte DEAŞ'ın gerçek yüzü: İsrail'den özür diledi
İşte DEAŞ'ın gerçek yüzü: İsrail'den özür diledi
  1. 24 Nisan 2017 19:24

Müfettişler taksileri tek tek durdurdu !

Mühürsüz taksilerin olduğu ihbarı gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettişleri harekete geçti.

Müfettişler taksileri tek tek durdurdu !
A+ A-

Mühürsüz taksimetre şikâyeti üzerine harekete geçen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettişleri, İstanbul'da görev yapan taksilerdeki taksimetre mühürlerinin geçersiz olduğunu tespit etti.

Taksilerde indi bindi 8.75 kuruş olarak belirlenmesinin ardından taksimetrelerin ayarlarını yapan firma hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bir şikâyet geldi.

Bazı taksimetrelere mühürlerinin geçersiz olduğu ihbarı üzerine harekete geçen bakanlık yetkilileri konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi. Yapılan incelemeler sonucunda başta Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifinde görevli taksiler olmak üzere İstanbulda birçok durakta müfettişler incelemelerde bulundu.

Yapılan kontrollerde TETAŞ firması tarafından ayarlanan bazı taksilerdeki taksimetrelerin mühürlerinin geçersiz olduğu ait tespit edildi. Yetkililer mühürleri geçersiz bulunan taksimetrelere el koydu.

DHA

müfettiş , mühürsüz taksi , taksimetre