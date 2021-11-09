Müge Anlı canlı yayınında ilginç anlar: Kendini odaya kilitledi

Müge Anlı'nın programında yine ilginç anlar yaşandı. Kayıp olan Hanife Fındıklı’nın eşi Bayram, röportaj vermek istemeyince muhabirin yüzüne kapıyı kapatıp, kendisini odaya kilitledi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan ilginç anlar herkesi güldürdü.

Kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Hanife Fındık’ın olayı yayında işlenmeye devam etti. 27 yaşındaki kadın, Müge Anlı’nın set ekibinin de çabasıyla aranmaya başlandı.

MESAJLARI YAYINLADI

Hanife Fındık’ın eşi Bayram, eşini aradığını açmadığını, mesaj atıp "Ben Çankırı'ya hastaneye gidiyorum, kafamda tümör var" dediğini, hastaneye sorduğunu, öyle bir kayıt olmadığını ifade etti.

Hanife Fındık ile Bayram'ın mesajlaşma görüntüsü de yayın sırasında yayınlandı. Hanife Fındık’ın, "Sana korkudan diyemedim, tümör var bende, hastaneye gideceğim. Yanımda takılar var bir şey yok merak etme." yazdığı görüldü.

Stüdyoda olaya ilişkin tartışmalar devam ederken, Fındık’ın eşi Bayram, konuşmak istemediğini belirtip kendisini odaya kilitledi. Bekleyen muhabire kapıyı açmamak için direnen Bayram Fındık, hem Müge Anlı’yı hem stüdyodakileri şaşırttı.

KENDİNİ GÜLMEKTEN ALIKOYAMADI

Müge Anlı, yaşanan anlar karşısında kendisini gülmekten alıkoyamadı. Bir süre muhabire direnen Bayram Fındık, Müge Anlı’nın sorusu üzerine kapıyı aralayıp, cevap verdikten sonra yine kendini odaya kilitledi.

Müge Anlı, “Yüzsüzlük diz boyu illaki konuşacak” diyerek tepki gösterirken bir yandan da kendini tutamayıp güldü.