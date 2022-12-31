  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Muğla'da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
Güncelleme:

Datça'da, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 11 düzensiz göçmen, kurtarıldı.

Akdeniz ve Ege'de kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor…

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salı içinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk etti.

11 düzensiz göçmen kurtarıldı
 Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içindeki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Etiketler muğla göçmen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni yıl bahar havasıyla geliyor! İşte 5 günlük hava tahminleri
2022 yılının son transfer bombası: Ronaldo imzayı attı!
Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları - Güncel Liste
Skandal harita! Türkiye'yi bakın nasıl gösterdiler!
Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a yazdığı mektup ortaya çıktı
2022'ye yine yeniden benzin zammıyla veda ediyoruz!
İzmir'de vinç faciasında peş peşe gözaltılar var; ayrıntılar ortaya çıktı
Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif; geri mi dönüyor ?
2023 yılı kira vergisi istisna tutarı belli oldu
Ünlü fast food zincirinin zammı sosyal medyayı salladı!