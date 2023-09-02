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Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını
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Türkiye'nin ciğerleri bir kez daha yandı. Ne yazık ki gece saatlerinde Muğla Köyceğiz'de orman yangını çıktı. Ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ormande neden yangın çıktığı henüz bilinmezken müdahale devam ediyor. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopterlerle de destek verilmeye başlandı. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

Etiketler muğla orman yangın
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