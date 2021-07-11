  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Mühendis kılığına girip hırsızlık yaptı

Mühendis kılığına girip hırsızlık yaptı

Mühendis kılığına girip hırsızlık yaptı

Ankara'da inşaat bareti takıp kendisini mühendis olarak tanıtarak şantiyelerden hırsızlık yapan kişi yakalandı.

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeşilova Mahallesi'ndeki bir inşaat alanına araçla gelip sarı renkli baret takıp üzerinde işçi yeleği bulunan bir şüphelinin işçi koğuşlarından hırsızlık yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını inceledikten sonra zanlının kullandığı aracın plakasını ve kimliğini tespit etti.

YAKALANDI
Hırsızlık şüphelisi Şahin Akan, teknik ve fiziki takibinin ardından Akyurt ilçesinde kullandığı araç durdurularak yakalandı.

Araçta yapılan aramada şüphelinin, hırsızlık olaylarında kullandığı baret ve turuncu renkli işçi yeleği ele geçirildi.

İTİRAF ETTİ
Zanlı, güvenlik kamera kayıtlarını izledikten sonra hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Şüphelinin, çeşitli suçlardan aranması, 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve inşaat mühendisi kılığına girip bu yöntemle çok sayıda şantiyeden hırsızlık yaptığı belirlendi.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Etiketler mühendis hırsızlık yakalanma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Pınar Gültekin davasında yeni gelişme
Beyaz süper minisiyle sosyal medyayı salladı
Antalya'da şaşırtan görüntü: Sahilde uyudular
İstanbul'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
Valilikten 12 kişinin öldüğü kazayla ilgili açıklama
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak yağış yolda!
Pandemiden bu yana ilk: Çift mutasyondan ölüm
Miras konusunda Yargıtay'dan emsal karar