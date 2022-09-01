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Müşterilerin korkulu rüyası marketçi hastaneye yatırıldı

Elazığ’da marketine gelen müşterileri bıçakla korkutan hatta bazılarını bıçaklayan marketçi, hastaneye yatırıldı.

Esnafın şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, marketçi U.M.’yi gözaltına aldı. Müşterilere, kendisine küfür ettikleri için saldırdığını söyleyen ve psikolojik sorunları olduğu belirlenen marketçi, ailesinin isteği üzerine ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırıldı.

Etiketler Elazığ müşteri korku
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