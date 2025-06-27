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Müze müdürü ve muhasebeci yakayı ele verdi!

Müze müdürü ve muhasebeci yakayı ele verdi!
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde müze müdürü ile muhasabe işlerine bakan şahıs, haklarında 4 ayrı suçtan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ereğli ilçesi Müze Müdürlüğü’nde görevli müze müdürü A.M. ile müzenin muhasebe işlerine bakan F.E., hakkında 2023 yılında 'Evrakta sahtecilik’, ‘Usulsüzlük’, ‘Haksız kazanç sağlama’ ve ‘Zimmetine para geçirme’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor. 

DHA

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Etiketler Zonguldak muhasebe gözaltı müze müdürü
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