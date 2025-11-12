Naci Görür'den 5.2'lik depremin ardından ilk açıklama: ''Geleceği belliydi''

Akdeniz'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremi değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ''Depremlerin geleceği belliydi. 6 Şubat 2023 depremleri bu bölgeye çok stres yüklemişti'' dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 12.31 sıralarında Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15.46 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine 160 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

5.2'lik depremin ardından bölgede artçılar devam ediyor. Saat 12.36'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Paphos bölgesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Akdeniz'de saat 12.41'de 4.8 büyüklüğünde ve saat 12.59'da 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

NACİ GÖRÜR: DEPREMLERİN GELECEĞİ BELLİYDİ

Depremlerin ardından açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Kıbrıs Rum Bölgesinde, 4 ve 5’lik depremler olmaya başladı. Bunlar Doğu Anadolu Fay Zonunun devamı olan ve Kıbrıs’ın güneyinde devam eden Dalma-Batma Zonuna bağlı. Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu. Depremlerin geleceği belliydi. 6 Şubat 2023 depremleri bu bölgeye çok stres yüklemişti'' dedi.