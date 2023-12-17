Nasuh Mahruki de yerel seçimler için adaylığını açıkladı

Everest Dağı’na tırmanmayı başaran ilk Türk olan ve Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT)’un eski Başkanı Nasuh Mahruki CHP’den Beşiktaş Belediye Başkan adayı oldu.

Nasuh Mahruki, CHP’nin İstanbul’un Beşiktaş ilçesinden Belediye Başkan adayı oldu. Ünlü dağcı, ilçeyi güzel yerlere getirebilmek için elini taşın altına koyduğunu söyledi.

Mahruki açıklamasının devamında şunları söyledi, "Değerli Beşiktaşlılar, komşularım, dostlarım, hemşerilerim, bugün sizlerle önemli bir kararımı paylaşmak istiyorum. Sizler için yola çıktım. Beşiktaş’ı daha iyi yerlere getirmek için yola çıktım. Deprem ve sel gibi afetler başta olmak üzere afet dirençli bir ilçe yapmak için aday oldum”