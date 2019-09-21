Neslican Tay paylaşımına tepki: Yargı önünde hesap vereceksin!

Uzun süredir kanserle mücadele ettikten sonra dün vefat eden Neslican Tay hakkında sosyal medyada tepki çeken paylaşımı yapan kişinin kimliği belli oldu. Şule Çet davası avukatı Umur Yıldırım Tay hakkındaki paylaşımı yaptığını açıkladığı Neslihan S. hakkında yargıya başvuracağını açıkladı.

Tümörden dolayı sol bacağını kaybeden ve dördüncü kez kansere yakalandığı için yoğun bakıma kaldırılan Neslican Tay’ın kurtarılamadığı dün yattığı hastaneden yapılan açıklama ile duyuruldu. Haberin ardından sanatçılar ve siyasetçilerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi sosyal medyada taziye mesajları yayınladı. Ancak bir kullanıcının Tay hakkındaki paylaşımı büyük tepki çekti. “@AkFeraset” kullanıcı adlı, “Nesl-i Han” isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Neslican Tay ölmüş. Herkes cennete kavuştu diyor. Orasını Allah bilir. Yalnız bu çıplaklıkla biraz zor…”

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Tepki çeken tweet’le ilgili olarak kamuoyunun gündemindeki Şule Çet davasının avukatı Umur Yıldırım bir açıklama yaptı. Yıldırım yaptığı araştırma sonucu söz konusu trol hesabın “Neslihan S.” adında biri tarafından kullanıldığını söyledi. Yıldırım, “Bu sözlerin hesabını yargı önünde vereceksin” dedi. Kısa süre içinde yeniden paylaşım yapan avukat Yıldırım, Neslihan S. için bu kez, “Sana şimdi hakaret etmeyeceğim. Ama yargılandığın mahkemede ceza alacağımı bile bile yüzüne tüküreceğim ve bundan zerre pişmanlık duymayacağım” diyerek tepkisini gösterdi.

PAYLAŞIMLARA DEVAM ETTİ

Hayatını kaybeden Neslican Tay hakkında paylaşımlarına devam eden “@AkFeraset” hesabında atılan bir diğer tweet’te ise, “Neslican için toprağı bol olsun diyen ışıklar için uyu diyen. Toprağı bol olunca ne oluyor ki. Işıklar içinde olmak için teheccud kılması, yoksa öyle ışık filan olmaz söyleyeyim. Öldü ve bitti. Gerisini Allah bilir. Dinden uzak yaşayanların içinde Allah affetsin denir” dedi.

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