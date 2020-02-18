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  3. 18 Şubat 2020 17:27

Nihal Olçok'tan ilginç yorum: ''Sakal geldi, 17/25 bitti''

15 Temmuz darbe girişiminde eşi ve çocuğunu kaybeden Nihal Olçok Çağlayan ve Erdoğan ailesinin fotosunu paylaşarak "Sakal geldi, 17/25 bitti" dedi.

Nihal Olçok'tan ilginç yorum: ''Sakal geldi, 17/25 bitti''
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15 Temmuz darbe girişiminde oğlunu ve eşini kaybeden Nihal Olçok, 17-25 yolsuzluk iddialarına karışan dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın kendi ailesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin aynı karede yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak "Sakal geldi, 17/25 bitti" diye yazdı.

Twitter hesabından paylaşımında bulunan ve Ahmet Davutoğlu'nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi'nin kurucularından Nihal Olçok "Sakal geldi 17-25 BİTTİ. Hanımefendi tesettüre girerse bakanlık bile geri gelebilir. Peki ne oldu 17-25 ‘te? Mayıs 22'de @Ahmet_Davutoglu ’u neye HAYIR dedi de istifa ettirdiniz. FETÖ’yü bana ve 251 aileye ve gariban Türk milletine fatura ettiniz?EL CEVAP..." ifadesini kullandı. Olçok, tweet'inde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zafer Çağlayan'ı da etiketledi.

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