Nihal Olçok'tan Nuh Albayrak'a sert yanıt

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak Twtiter hesabından 23 Haziran seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun ezici bir üstünlükle rakibini geride bırakmasının ardından isim vermeden bir paylaşım yaptı.

Albayrak paylaşımında "Üç gündür FETÖ darbecilerinde ve PKK teröristlerinde bir sevinç, hatta azgınlık var. Neden acaba?.." ifadelerini kullandı.

Üç gündür FETÖ darbecilerinde ve PKK teröristlerinde bir sevinç, hatta azgınlık var.

Neden acaba?.. — NUH ALBAYRAK (@NuhAlbayrak) 26 Haziran 2019

Albayrak'a cevap Nihal Olçok'tan geldi. Olçok, Albayrak'ın mesajını alıntılayarak şunları yazdı:

Tahliyelerden olabilir mi abi ??? Malum, gerçi siz daha iyi bilirsiniz, gazeteden dolayı. TUSKON davası ...

Umut fakirin ekmeği , demek ki ben ve evlatlarım dünya hayatında hep aç kalacağız vesselam . @NuhAlbayrak