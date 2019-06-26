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  3. 26 Haziran 2019 17:23

Nihal Olçok'tan Nuh Albayrak'a sert yanıt

15 Temmuz'da eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip'i kaybeden Nihal Olçok Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'ı sosyal medya üzerinden eleştirdi.

Nihal Olçok'tan Nuh Albayrak'a sert yanıt
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Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak Twtiter hesabından 23 Haziran seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun ezici bir üstünlükle rakibini geride bırakmasının ardından isim vermeden bir paylaşım yaptı.

Albayrak paylaşımında "Üç gündür FETÖ darbecilerinde ve PKK teröristlerinde bir sevinç, hatta azgınlık var. Neden acaba?.." ifadelerini kullandı.

Albayrak'a cevap Nihal Olçok'tan geldi. Olçok, Albayrak'ın mesajını alıntılayarak şunları yazdı:

Tahliyelerden olabilir mi abi ??? Malum, gerçi siz daha iyi bilirsiniz, gazeteden dolayı. TUSKON davası ... 
Umut fakirin ekmeği , demek ki ben ve evlatlarım dünya hayatında hep aç kalacağız vesselam . @NuhAlbayrak

 

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