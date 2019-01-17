Nimet Baylan Bazan: ''Avcılar’ı geleceğe hazırlayacağız''

Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'ya konuşan CHP’nin Avcılar Belediyesi başkan aday adayı olan öğretim görevlisi ve siyaset bilimci Nimet Baylan Bazan, üreten, şeffaf ve halk ile içiçe hareket edecek “Yeni Belediyecilik Sistemi”ni kuracağını söyledi.

Kadınların yönetime girmesi ve istihdama katılması için çalışmalar yürüteceğini anlatan Bazan, “Her mahalleye kreş açarak, çocuklarımız için eğitimde fırsat eşitliği sağlayıp kadınları özgürleştireceğim. Kadınların üretime katkı sunabilecekleri, ürettikleri ürünleri satabilecekleri ‘Butik Pazar’ projemiz var” dedi. Engelliler için ‘ALO Engel Timi’ kuracağını da anlatan Nimet Baylan Bazan, Cumhuriyet’in sorulara şu yanıtları verdi:

-Belediyecilik anlayışınızdan bahseder misiniz? Sahada nasıl tepkiler alıyorsunuz?

30 yılı aşkın süredir İstanbul’daki Gürpınar, Bahçeşehir, Başakşehir ve Ataşehir ilçelerinde yaptığım görevlerle edindiğim yerel yönetim tecrübesinin Avcılar’da önemli olduğunu düşünüyorum.

Hayatımın sloganı, “Asla yılma, hep çalış, hep kazan.” Avcılar’da üreten, şeffaf, halk ile iç içe hareket edecek Yeni Belediyecilik Sistemi’ni kuracağım. Avcılar’da bütçemi gelir artırıcı çalışmalar, alternatif gelir kaynakları, finansmanın etkin yönetimi ve gider politikaları ile yapacağım. Avcılarlılar bilinçli ve her konuya vakıflar. Olumlu tepkiler alıyoruz. Çözüm önerileriyle karşımıza geliyorlar.

Geçen günlerde, 90 yaşındaki cumhuriyet kadını olan bir teyze, “Atatürk’ümüze sahip çıkacak mısın?” diye sordu. İlk kez oy kullanacak gençlerimiz de yanımıza gelerek ‘Seni tanımaya geldik’ diyorlar. ‘Abla ben senin seçmenin olmak istiyorum’ diyen 8 yaşında bir çocuk bile geldi. Sahada yurttaşlarla iç içe sosyal demokrat belediyecilik anlayışını sürdürmeye devam edeceğiz.

-Avcılar’ın sorunları nelerdir? Bu sorunların çözümü nasıl olmalı?

Avcılar’ın birçok yerinde yetersiz altyapı, imar, deprem bölgesi olması sebebiyle acil kentsel dönüşüm ihtiyacı, trafik, otopark sorunları, istihdam, yoksulluk sorunları var. Avcılar bir deprem bölgesi olması sebebiyle, deprem konusunun çözümü açısından yapılması gerekenleri belirliyoruz. İşin uzmanları, üniversiteler, deprem uzmanları ile görüştük.

Şehir ve bölge plancıları, jeofizik bilim dalının önde gelen isimleri ile arama kurtarma çalışmalarını sahada yürüten AFAD ekibiyle ortak bir çalışma yürütmek için sözlerimizi aldık. Avcılar’ı geleceğe hazırlamak istiyoruz.

- Peki ya gerçekleştirmeyi istediğiniz projeleriniz neler?

Avcılar için başarılı bütçeler hazırladık. Bütçelerde model belediyecilik örnekleri sergiledik. İlk önce belediyenin tüm birimlerinin doğru bir şekilde haberleşebileceği bir sistem ile çarkların dönmesini sağlamak, belediyemizi ‘Akıllı Belediye’ haline getirmek istiyoruz. Geri dönüşüm projelerimizle ekonomimize ve burada yaşayan, çalışan esnafımıza, çevreye desteğimizi vereceğiz. Avcılar’da yaşayan, okuyan gençlerimize sağlıklı çalışabilecekleri ortamlar oluşturmak için ‘Kampus Kafeler’ oluşturacağız.

Ayrıca mahalle ihtiyar heyetleri kurarak herkesin tecrübe bilgi ve görgüsünden yararlanacağız. Belediyeciliğin geleneksel olmazsa olmaz hizmetlerini park, bahçe, altyapı, yürüyüş yolları, spor alanları ve tesislerini, kent mobilyalarını, prestijli yollarını dizayn edeceğiz. Bir de ‘ALO Engel Timi’ kuracağız. Bu tasarımı engelli vatandaşlarımıza göre yapacağız.

-Avcılar sahili ve geri dönüşümle alakalı projeleriniz var mı?

Avcılar’da yaşayanlar yeteri kadar denizle buluşamıyor. Sahilimizdeki en önemli sorunlardan birisi güvenlik. Ayrıca denizden, deniz ürünlerinden daha fazla faydalanmamız gerekiyor. Projelerimizi hazırladık. Evsel atıkları evde gübreye dönüştürecek projelerimizden tutun, kendi tamiratını ve üretimini yapabilecek istasyonlarımız ile zaman kaybı olmadan parklarımız tamir olacak.

- Kadınların üretime, yönetime katılması için çalışmalarınız olacak mı? Kadınlar, çocuklar, gençler ve öğrenciler için projeleriniz var mı?

İlçemizdeki kadınların üretime katkı sunabilecekleri, ürettikleri ürünleri satabilecekleri ‘Butik Pazar’ projemiz var. Her mahalleye açmak, hem istihdam sağlamak hem de çalışan kadınların gönül rahatlığı ile evlatlarını bırakabilecekleri “Gönüllü Anne” projemiz olacak.

Her mahalleye kreş açarak, çocuklarımız için eğitimde fırsat eşitliği sağlayıp kadınları özgürleştireceğiz. Kadınların ‘Bir Fikrim Var’, “Yeni Hayaller” projeleri ile ‘Buluş Odaları’nda hayal güçlerini geliştirmeleri sağlanacak. Ayrıca proje içerisinde yer alan tiyatro salonu ve kütüphane ile de çocuklarımızın eğitimine destek olunacak.

