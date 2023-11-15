Numan Kurtulmuş, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’u ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, kabulde yaptığı konuşmada; Türkiye ve Rusya’nın, iki komşu ülke olarak birçok alanda güçlü iş birliğine sahip olduğunu, bölgedeki çatışmaların yakın iş birliğini zorunlu kıldığını söyledi. Bölge dışı aktörlerin ve devletlerin sorunlara dahil olmasının çatışmaları daha da artıracağı kanaatinde olduklarını dile getiren Kurtulmuş, karşılaşılan sorunların, bölge ülkelerince karşılıklı müzakereyle aşılmasının en doğru yol olduğunu kaydetti.

FİLİSTİN-İSRAİL MESELESİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik insan hakları ihlallerini içeren saldırılarıyla, bölgede yaşanan insani krizlere de işaret eden Kurtulmuş, bugün İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırıları bütün insanlığın seyrettiğini belirtti. İsrail’in bu saldırılarının neredeyse bir soykırıma ulaştığını ifade eden Kurtulmuş, ABD başta olmak üzere Batı ülkelerinin önemli bir kısmının İsrail’in sırtını sıvazlayıp cesaretlendirdiğini belirtti. Saldırıların kabul edilemeyeceğini söyleyen Kurtulmuş, bu vahşetin sorumlularının uluslararası mahkemelerde mutlaka yargılanacağına inandıklarını ifade etti.

MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

Rusya parlamentosunun iki kanadını da ziyaret etmek istediğini dile getiren Kurtulmuş, parlamentolar arasındaki ilişkileri en iyi noktaya taşımanın, Türkiye-Rusya ilişkilerini mükemmel seviyeye çıkarmada ortak bir kazanım olacağı kanaatini de aktardı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ise Türkiye-Rusya ilişkilerinin gösterdiği gelişmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi, Filistin konusunda Türkiye ile aynı yerde olduklarını belirtti.