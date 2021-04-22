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Nusret Etiler şubesinde yangın çıktı

Ünlü et restoranı Nusr-Et’in Etiler şubesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.10 sıralarında ünlü et restoranı Nusr-Et’in Etiler’de bulunan şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranın dış cephesinde süren çalışma esnasında izolasyon malzemesi alev aldı. Bunun üzerine restoran çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürülürken, dış cephedeki malzeme de yeni bir parlama ihtimaline karşın söküldü.

Etiketler nusret etiler etiler şube
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