  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 12 Ocak 2021 16:40

O bölgede yaşayanlar dikkat! Toz fırtınası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gece saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun güneyinde toz fırtınası beklenildiğini açıkladı.

O bölgede yaşayanlar dikkat! Toz fırtınası geliyor
A+ A-

TRT Haber'in haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruya göre, gece saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa, yüksek kesimlerde kısa süreli 90-100 km/sa) bekleniyor. 

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, İç Anadolu’nun güneyinde toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi

toz , toz fırtınası , iç anadolu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM