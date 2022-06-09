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O ülke ile yeni dönem başlıyor: Kimlikle gidilebilecek

O ülke ile yeni dönem başlıyor: Kimlikle gidilebilecek

Sırbistan hükümetinden yapılan açıklamada, Sırbistan ile Türkiye arasında kimlikle geçiş uygulamasının başlayacağı duyuruldu.

Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koydu.

KİMLİK DÖNEMİ BAŞLIYOR
Hükümetten yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşma gereği bundan sonra Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.

Uygulamanın iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, karşılıklı turist oranının artmasının beklendiği kaydedildi.

Etiketler türkiye sırbistan
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