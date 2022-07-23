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Oğlunun paylaşımı soru işareti bıraktı: Luiz Gustavo Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Oğlunun paylaşımı soru işareti bıraktı: Luiz Gustavo Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'de ayrılık aşamasında olan Luiz Gustavo'nun oğlu Milan Marx Dias, Türkiye'den ayrılacaklarına dair bir paylaşımda bulundu ve ardından sildi.

Fenerbahçe 'de teknik direktör Jorge Jesus'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Luiz Gustavo'nun oğlundan sürpriz bir paylaşım geldi.

34 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun oğlu Milan Marx Dias, kişisel Instagram hesabından Türkiye ve Fenerbahçe'den ayrılacağını ima eden bir paylaşım yaptı.

Milan Marx'in söz konusu Instagram paylaşımını kısa süre sonra silmesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte o paylaşım

Etiketler gustavo paylaşım ayrılık
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