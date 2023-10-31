Öğretmene Türkiye Yüzyılı gözaltısı

Antalya'da özel bir okulda görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası söylemi olan "Türkiye Yüzyılı" hakkında yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alındı.

Antalya'da Cumhuriyetin 100. Yılı etkinliklerinde konuşan, özel bir okulda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olan E.K.’ın, iktidarın sıklıkla dillendirdiği ‘Türkiye Yüzyılı’ söylemi hakkında yaptığı konuşma sonrasında evinde gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, öğretmen E.K. hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

“Bazı basın/yayın organları ile Sosyal Medya hesaplarında yer alan TED (Türk Eğitim Derneği) Antalya Koleji’nde 100. yıl kutlamaları kapsamında yapılan konuşma sırasında çekilen görüntülerin ardından aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 29.10.2023 günü İlimiz Muratpaşa ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren TED (Türk Eğitim Derneği) Antalya Koleji’nde bir kadın şahsın ‘Cumhuriyet Kutlamaları’ sırasında yaptığı konuşmada kaydedilen görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılarak konuşma içeriğinden kasıtla; ‘Konuşma yapan şahsın bir öğretmen olduğu, konuşması içeriğinde Türkiye Yüzyılı’nı hedef aldığı, bir Eğitim Kurumunda Siyaset yapıldığı ve Birlik ve beraberliği zedeleyerek, ayrıştırıcı tutumun sergilendiği vb.’ şekilde yer alan görüşler üzerine; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatına istinaden, Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince şahsın tespitine yönelik çalışmalar yapılmış, yapılan araştırmalarda; Şüpheli (E.K.) isimli şahıs 30.10.2023 günü yakalanmış, şahıs hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216. Maddesi kapsamında; ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan Adli İşlem yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. “

E.K. konuşmasında ne demişti ?

Gözaltına alınan öğretmen konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Onun için canını vermeye hazır olanların yanında onun adını anmaktan imtina edenlerle beraber Cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir yanda yüz yıl önce anayasaya cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler, bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar. Peki tüm bunlar olurken sen neredesin? Bildin mi 100 yıl önce kurulmuş cumhuriyetinin değerini, özgürlük kelimesinin değerini. Özgürlük kelimesinin anlamını kavrayabildin mi gerçekten. Kula kulluk etmediğin her gün için şükrettin mi yaratana. Koskoca ülken Araplar için darphane, Bulgarlar için AVM, Suriyeliler için doğumhane, bizim için tımarhaneye dönüştürülmeye çalışılırken sen neredesin?

Tabelalardan Türkiye Cumhuriyeti ibaresi sökülürken, milli marşını kağıda bakmadan okuyamayan, ya da milli marşı okunurken ayağa kalkmaya tenezzül etmeyen bir güruh, gencecik kadın sporcularını yaftalayıp millilikten söz ederken sen neredesin?

Cumhuriyetin gözbebeği bütün fabrikaları bir bir yabancılara satılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı parası olan herkese çerez gibi dağıtılırken, yabancılar ülkende imtiyazlarla sefa sürerken parası olan her şeye hüküm verirken, memurun, doktorun, işçinin, öğretmenin kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken ve en önemlisi geleceğim dediğin gençler umutsuzca ülkeden gitmenin yollarını ararken sen neredesin?”