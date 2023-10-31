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Okul müdürü bağış bilgisayarları satıp kumar oynadı iddiası

Okul müdürü bağış bilgisayarları satıp kumar oynadı iddiası
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Afyonkarahisar'da, okul müdürü M.A.'nın okula bağışlanan bilgisayarları satarak kumar oynadığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Emirdağ'a bağlı Güveççi'de ortaokula köyden gelen talepler doğrultusunda gurbetçiler tarafından 19 dizüstü bilgisayar alınarak, bağışlandı. İddiaya göre bir süre sonra okul müdürü M.A., bilgisayarlardan 9'unu 4 bin 500 euro karşılığında satarak, bu parayla internet üzerinden kumar oynayıp, kaybetti. Olayın ardından M.A.'nın izin alarak memleketi Düzce'ye gittiği öne sürülürken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. 

Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, iddialar üzerine inceleme başlattıklarını ve konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kaymakamlığa bilgi verildiğini söyledi. 

DHA

Etiketler afyonkarahisar okul müdürü kumar bağış bilgisayar
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