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Okul servislerine ceza yağdı

Okul servislerine ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan denetimlerde 1050 okul servisine ceza kesildiğini, 135 servisin trafikten men edildiğini duyurdu.

Ülke genelinde yapılan denetimlerde 1050 okul servisine ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 41 bin 815 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

21 bin 896 okul servis aracının denetlendiği uygulamada, 1050 araç ve sürücüsüne idari para cezası verilirken, 135 okul servis aracı trafikten men edildi

28 TAKSİYE MEN

Uygulamalarda, 6 bin 999 ticari taksi kontrol edildi, 203 ticari taksiye cezai işlem düzenlendi, 28 ticari taksi trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan 859 şahıs yakalandı.

Etiketler okul servisi içişleri bakanlığı
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