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Okulda cemaat kitapları skandalı! Valilik harekete geçti

Okulda cemaat kitapları skandalı! Valilik harekete geçti
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Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir lisede bir cemaate ait kitapların ücretsiz dağıtılması sosyal medyada gündem oldu.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki fen lisesinde okul müdürü T.T.'nin talimatı ile her bir öğrenciye 3 adet olmak üzere Işık Cemaati'ne ait kitaplar dağıtıldı. Okuldaki öğrenciler, Hüseyin İlmi Işık'ın 'Herkese lazım olan iman', M. Sıddık Gümüş'ün' İngiliz casusunun itirafları ve Konak Vakfı'nın Mızraklı İlmihal' kitaplarının dağıtıldığı anları görüntüledi.

Kitapların taşındığı kolilerin üzerinde ise 'Merhum İsmail Hafız ve Merhume Vasfiye Şimşirgil'in ve tüm geçmişlerimizin ruhları için hediyemizdir' etiketlerinin yapıştırıldığı görüldü.

 Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Ordu Valiliği, okul müdürü T.T. hakkında soruşturma başlattı.

Etiketler cemaat okul kitap
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