Okulda cemaatle cuma namazına izin

Cuma namazlarının okulda kılınabilmesi için müftülüğe başvuran Bursa Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okul yönetimine müftülükten onay çıkınca okulda cemaatle cuma namazı başladı.

Cumhuriyet gazetesinden Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre Bursa Nilüfer’de cuma namazlarının okulda kılınabilmesi için müftülükten onay alan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul idaresi, öğretmenlerden de maddi manevi bağış talebinde bulunduğu Müftülük onayı sonrası okulda cemaatle cuma namazı kılınacağı talimatı veren okul müdürü, öğretmenlere “cuma namazı kılınan yer” belirttiği mekânın hayırseverler tarafından yapıldığı iddia edildi.

Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, “Görünen o ki MEB’e bağlı resmi bir eğitim kurumu olan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu uygulamayla aynı zamanda müftülüğe bağlanmıştırr” dedi. “Bu yolla okulda cemaatle cuma namazı kılmayı gerekçe gösteren herkesin okula kolaylıkla girebileceğini ve bunun güvenlik sorunları getireceğini” vurgulayan Toy şöyle konuştu: ”Okullarda mescit açılması konusundaki davalar devam ederken okul mescitleri cami gibi müftülük onayı ile ve müftülüğün yetkilendirdiği kişilerce cemaatle namaz kıldırılan mekâna dönüştürülmüştür. Yetkililer suç işlemektedirler.”

İlahiyatçı ve felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz ise “İslam fıkıhına göre herkese açık olmayan yerlerde cuma namazı kılınamaz. Cuma namazı için belirlenen yer camidir.” diye konuştu. Bunun bir ideolojik bir dayatma olduğunu vurgulayan Filiz, “Siyasi bir uygulamaları da ibadet diye insanlara dayatmanın hiçbir anlamı yoktur. Eğitim öğretimden daha yüce bir ibadet yoktur. Okullarda cuma namazının kılınması demek tarikat ve cemaatlerin okullara meşru bir ibadet aracılığıyla sızması demektir. Okullarda çok farklı dinden, görüşten, mezhepten öğrenciler vardır” uyarısında bulundu

Cumhuriyet