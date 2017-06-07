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  3. 07 Haziran 2017 11:47

Okulda yasak aşk ! Öğretmen açığa alındı

Aydın Nazilli'de 36 yaşındaki müzik öğretmeni, 17 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla açığa alındı.

Okulda yasak aşk ! Öğretmen açığa alındı
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Aydın'ın Nazilli İlçesi'ndeki bir lisede müzik öğretmeni L.K. (36), öğrencisi B.E. (17) ile gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

Nazilli Lisesi'nde müzik öğretmeni evli ve iki çocuk babası L.K., öğrencisi B.E. ile gönül ilişkisi yaşadığı iddia edildi. Öğretmen L.K.'nın, öğrencisi B.E. ile başbaşa kutladığı doğum gününün fotoğraflarını gören okuldaki öğretmenlerden biri durumdan şüphelendi. Konuyu önce okul idaresine ardından Savcılığa bildirdi. Şikayeti dikkate alan Savcılık, okula polis yollayarak öğretmen ve öğrencinin ifadesine başvurdu. Polisin aldığı ifadeler neticesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okula müfettiş görevlendirdi. Okula gelen müfettişlerin başlattığı soruşturma sonrasında müzik öğretmeni L.K. açığa alındı. Öğrenci B.E.'nin ise iddiaları kabul etmeyerek L.K.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

 

 

 

 






DHA

öğretmen , aydın , yasak aşk , nazilli