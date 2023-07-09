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Okulların açılacağı tarih belli oldu

Okulların açılacağı tarih belli oldu
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. Buna göre; ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

Okulların başlayacağı tarih belli oldu. Yeni eğitim öğretim yılının takvimi Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bakanlığın paylaşımı şöyle:

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

İlk ders zili, 11 Eylül’de çalacak.
İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.
Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere…

Etiketler okul tarih okullar
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