  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ''Öldü'' sanılan Recep dededen acı haber geldi

''Öldü'' sanılan Recep dededen acı haber geldi

Çanakkale'de, hastanede evrak karışıklığı nedeniyle öldü sanılan 93 yaşındaki Recep Ç., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Covid-19 hastası Recep Y., Yoğun Bakım Ünitesi'nde yer olmadığı için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sevk sırasında Recep Y.’nin evrakı, aynı hastanede tedavi gören kanser hastası Recep Ç.’in evrakıyla karıştı. Recep Y., sevk edildikten kısa süre sonra koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Recep Y.'nin ölümünün ardından, evrak karışıklığı nedeniyle ailesi aranarak Recep Ç.’in yaşamını yitirdiği haberi verildi. Salı günü hastaneye gelen Ç. ailesi, cenazeyi alıp, Yeni Şehir Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnetti. Üniversite hastanesi yetkilileri, Recep Ç.'nin oğlu Hilmi Ç.'yi telefonla arayıp, babasının hayatta olduğunu söyleyince, yapılan hata ortaya çıktı.

Recep Y.’nin defnedilen cenazesi savcılık kararıyla çıkarılıp, yakınlarına teslim edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ
ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Recep Ç., dün yaşam mücadelesini kaybetti. Recep Ç.’nin ailesi tarafından teslim alınan cenazesi, kılınan namazın ardından daha önce Recep Y.’nin gömüldüğü aile mezarlığında toprağa verildi.

DHA

Etiketler hastane evrak karışıklığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fulya Zenginer o yoruma sert tepki verdi
Pandemide ceza yiyenler dikkat! Banka hesabına e-haciz geldi
Eşini kaybeden Kraliçe Elizabeth'e bir şok daha!
Bu ülkede çiftler ayrı yataklarda uyuyor
Meteoroloji'den 4 il için ''dolu yağışı'' uyarısı!
Çorap satan kadının cipi olduğu ortaya çıktı
Çöpteki bilgisayar parçalarından altın çıkarıyor!
Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü
Türkiye'de Çin aşısı olup koronavirüse yakalanan kişi sayısı açıklandı
Başdanışmanı canlı yayında açıkladı! Erdoğan hepsini reddetmiş!