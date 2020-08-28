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  3. 28 Ağustos 2020 15:11

Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik'in cenazesinde polis müdahalesi

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna giren ve 238'inci günde hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'in cenazesinde ortalık karıştı.

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Adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna giren ve 238'inci günde hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'in cenazesi Adli Tıp'tan çıkarıldı. Timtik'in yakınlarının cenaze aracına yaklaşmak istemesi sonrası polis gazlı müdahalede bulundu.

POLİS İZİN VERMEDİ
Halk TV muhabiri Dilan Alp, cenazenin Taksim'de bulunan İstanbul Barosu'na götürülmek istediğini ancak polisin izin vermediğini aktardı.

İstanbul Barosu önündeki anmaya Tİmtik'in cenazesi getirilmeden yapılırken, cenaze Gazi Cem Evi'ne getirildi.

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