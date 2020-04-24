Ölüm orucundaki Mustafa Koçak hayatını kaybetti

Halkın Hukuk Bürosu, müvekkilleri Koçak’ın hayatını kaybettiğini Twitter hesabından duyurdu. Çağdaş Hukukçular Derneği de Koçak'ın ölümünden "Uzman raporlarına rağmen tahliyesine engel olanlar ve zorla müdahale işkencesini yürütenler sorumludur." açıklaması geldi.

28 yaşındaki Mustafa Koçak, 297 gündür sürdürdüğü ölüm orucu nedeniyle 29 kiloya düşmüştü.

SON GÖRÜŞMESİNDE 'NEFES ALAMIYORUM' DEMİŞTİ

Mustafa Koçak, geçtiğimiz pazar günü ailesi ile yaptığı son telefon konuşmasında "Nefes alamıyorum" demiş ver bir haftaki telefon görüşmesini belki de yapamayacağını söylemişti.