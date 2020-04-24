SON DAKİKA
KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 2 BİN 491'E YÜKSELDİ !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 24 Nisan 2020 07:58

Ölüm orucundaki Mustafa Koçak hayatını kaybetti

Gizli tanık ifadesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mustafa Koçak, adil yargılanma talebiyle başlattığı ölüm orucunun 297. gününde hayatını kaybetti.

Ölüm orucundaki Mustafa Koçak hayatını kaybetti
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Halkın Hukuk Bürosu, müvekkilleri Koçak’ın hayatını kaybettiğini Twitter hesabından duyurdu. Çağdaş Hukukçular Derneği de Koçak'ın ölümünden "Uzman raporlarına rağmen tahliyesine engel olanlar ve zorla müdahale işkencesini yürütenler sorumludur." açıklaması geldi.

28 yaşındaki Mustafa Koçak, 297 gündür sürdürdüğü ölüm orucu nedeniyle 29 kiloya düşmüştü. 

SON GÖRÜŞMESİNDE 'NEFES ALAMIYORUM' DEMİŞTİ

Mustafa Koçak, geçtiğimiz pazar günü ailesi ile yaptığı son telefon konuşmasında "Nefes alamıyorum" demiş ver bir haftaki telefon görüşmesini belki de yapamayacağını söylemişti.

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ölüm , mustafa koçak , ölüm otucu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM