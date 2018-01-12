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  3. 12 Ocak 2018 10:12

Organ mafyası paylaşımı ortalığı karıştırdı

Kırşehir'de, sosyal medya üzerinden organ mafyası paylaşımıyla kaosa neden olduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Organ mafyası paylaşımı ortalığı karıştırdı
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Bir sosyal medya hesabından “Arkadaşlar, ilimizde organ mafyasının üyeleri olduğunu öğrendik. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Kayseri'den polisler gelerek okul önlerinde denetimler yapacak" diye paylaşım yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polisin sosyal hesaplarında yaptığı inceleme sonrasında paylaşımı sahte bir hesaptan yaptığı belirlenen H.Ş., gözaltına alındı. Sorgusunun ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılan H.Ş., hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinde bu ve buna benzer paylaşımlar vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmek için art niyetli kişiler tarafından yayınlanmaktadır. Sosyal medya üzerinde yayınlanan bu tür haberlere kaynağından bilgi alınmadıkça itibar edilmemesi, şüpheye düşülmesi durumunda 155 Polis İmdat hattının aranması önemlidir" denildi.

İHA

organ mafyası , sosyal medya , kırşehir , gözaltı
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