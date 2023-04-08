Yüksek Seçim Kurulu'nda, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılıyor.

Türkiye, 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. Seçime girecek ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nda pusuladaki sıralama için kura çekildi.

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.

Kura çekimi tamamlandı. İşte sonuçlar:

1'inci sırada: Yeni Türkiye Partisi

2'nci sırada: Türkiye Değişim Partisi

3'üncü sırada: Millet Partisi

4'üncü sırada: HAK PAR (Halk ve Özgürlükler Partisi)

5'inci sırada: Sosyalist Güç Birliği İttifakı

6'ıncı sırada: Genç Parti

7'nci sırada: Memleket Partisi

8'inci sırada: Cumhur İttifakı

9'uncu sırada: Emek ve Özgürlük İttifakı

10'uncu sırada: Büyük Türkiye Partisi

11'inci sırada: Adalet Birlik Partisi

12'nci sırada: Anavatan Partisi

13'üncü sırada: Yenilik Partisi

14'üncü sırada: Halkın Kurtuluş Partisi

15'inci sırada: Milli Yol Partisi

16'ncı sırada: Vatan Partisi

17'nci sırada: Güç Birliği Partisi

18'inci sırada: Millet İttifakı

19'uncu sırada: ATA İttifakı

20'nci sırada: Bağımsız Türkiye Partisi

İttifakların kendi içerisindeki sıraları ise şu şekilde:

Cumhur İttifakı:

1’inci sırada: BBP (Büyük Birlik Partisi)

2’nci sırada: AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi)

3’üncü sırada: Yeniden Refah Partisi

4’üncü sırada: MHP (Milliyetçi Hareket Partisi)

Millet İttifakı:

1’inci sırada: Gelecek Partisi

2’nci sırada: Demokrat Parti

3’üncü sırada: DEVA Partisi (Demokrasi ve Atılım Partisi)

4’üncü sırada: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

5’inci sırada: İYİ Parti

6’ncı sırada: Saadet Partisi

ATA İttifakı:

1'inci sırada: Adalet Partisi

2'inci sırada: Zafer Partisi

Emek ve Özgürlük İttifakı:

1’inci sırada: Yeşil Sol Parti

2’nci sırada: Türkiye İşçi Partisi (TİP)

Sosyalist Güç Birliği İttifakı:

1’inci sırada: Türkiye Komünist Partisi

2’nci sırada: Türkiye Komünist Hareketi

3’üncü sırada: Sol Parti

CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ OY PUSULASINDAKİ YERLERİ

Geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekilmişti. İşte çekilen kuraya göre cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki sıralaması:

1'inci sırada: Recep Tayyip Erdoğan

2'inci sırada: Muharrem İnce

3'üncü sırada: Kemal Kılıçdaroğlu

4'üncü sırada: Sinan Oğan