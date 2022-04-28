Peygambere hakaret davasında karar çıktı

Sosyal medya üzerinden peygambere hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, ilk duruşmada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Sosyal medya üzerinden dini değerlere yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunan ve şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı katledenlere yönelik övgü dolu paylaşımlarda bulunan D.F.T. hakim karşısına çıktı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık D.F.T. ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Mehmet S. da katıldı.

"’SENİ ÇOK SEVİYORUZ ŞAFAK’ ŞEKLİNDEKİ PAYLAŞIM BANA AİTTİR’’

Duruşmada ilk savunmasını yapan sanık D.F.T., bahse konu hesabın kendine ait olmadığını belirterek, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Hesap muhtemelen diğer fotoğrafı paylaşmamdan ötürü bana zarar vermek isteyen bir kesimin. Paylaşımı ben yapmadım. O paylaşım herhangi bir şekilde bana ait değil, ben öyle bir insan değilim. Resim bana ait ama resmimi kopyalamışlar. Benim bu konulara yaklaşımım böyle olmaz. Facebook’daki ‘seni çok seviyoruz Şafak’ şeklindeki paylaşım bana aittir. Bu paylaşımdan dolayı benim adıma böyle bir hesap açılarak itibar suikasti yapılmaya çalışılmıştır’’ dedi.

"KENDİ ADINA BÖYLE BİR HESAP AÇILDIĞINA İLİŞKİN BİR ŞİKAYETİ YOK"

Müşteki Mehmet S. ise beyanında, "Sanık kendi adına bir hesap açıldığını söyledi ancak kendi adına böyle bir hesap açıldığına ilişkin bir şikayeti yoktur. Aksi takdirde böyle bir paylaşım, hayatın olağan akışına aykırıdır. Sanık T.’nin cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Müştekinin beyanı üzerine sanık T. söz alarak, hesabın aynı gün içinde açıldığı ve silindiği sebebiyle şikayetçi olmak için zamanın olmadığını belirtti.



Duruşmada sanık T.’nin avukatı, "Müvekkilim hesabın kendine ait olduğunu kabul etmemektedir. Müvekkilim ‘Kalkavan’ isimli iş yerinde hiç çalışmamıştır. Olayın burada gelmesinin sebebi de silahlı kuvvetlere silah temin eden bir firma olması ve müvekkilimin de burada çalıştığı iddiası üzerine olay bu denli abartılmıştır’’ şeklinde konuştu.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın üzerine atılı suçları işlediğini belirterek ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan ise 2 yıla kadar hapis cezası olmak üzere toplamda 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.



Açıklanan mütalaada ayrıca, sanığın tutuklulukta kaldığı süre de göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmesi istendi.



"Şafak’ın fotoğrafına öyle yazma sebebim kişisel arkadaşlığım"

Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık T., "Şafak’ın fotoğrafına öyle yazma sebebimi açıklamak istiyorum. Şafak benim okuldan arkadaşımdır ve kişisel bir tanıdığımdır. Benim için bir sembol değildir. Fotoğrafa yaptığım yorum Şafak’ın eylemini ve suçunu övme amacı taşımamaktadır. Kişisel arkadaşlığım sebebiyle yaptığım bir yorumdur" ifadelerini kullandı.



Son sözü sorulan sanık T., hesabın kendine ait olmadığını ve Şafak ile ilgili fotoğraf paylaşımını da suçu ve suçluyu övmek amacıyla paylaşmadığını söyledi.



Tahliyesine karar verildi

Kararını açıklayan mahkeme, sanık D.F.T.’nin savunmalarının cezadan kurtulmaya yönelik olduğunu belirtti. Mahkeme, sanık T.’yu ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan 5 ay hapis cezasına ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.



Sanık T.’yi toplamda 2 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme, sanık hakkındaki 2 suçtan da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, T.’nin sosyal medyada tepkilere yol açan paylaşımlarına yer verildi. İddianamede, T.’nin paylaşımlarının bir bütün olarak değerlendirildiğinde, halkın din bakımından farklı özelliklerine sahip bir kesimi olan Müslüman vatandaşlar açısından diğer kesimi aleyhine salt aşağılamanın da ötesinde kin ve düşmanlığa tahrik edici mahiyette olduğu gibi kamusal bir tartışmaya hiçbir katkısı olmayan başkaları için ucuz saldırı niteliğinde bulunduğu vurgulandı.



Söz konusu paylaşımların sosyal medya platformlarında geniş bir yakın uyandırdığı aktarılan iddianamede, eylemin soyut saygısızlık, ret ve aşağılamanın ötesinde, halkın bir kesimini yoğun bir biçimde kin ve nefrete tahrik ettiği, toplum kesimi üzerinde kin ve nefret duygularının oluşumuna etkide bulunduğu aktarıldı.



Hazırlanan iddianamede, şüpheli D.F.T.’nun, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ ile ‘suçlarından cezalandırılmasını talep edildi.

İHA