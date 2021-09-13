Piyasalarda ibre yön değiştirdi! İşte dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum

Piyasalar yeni haftaya "yükseliş yeşili" ile başladı. İşte dolar, euro, sterlin, gümüş, altın ve kripto para piyasalarında son durum...

Geçtiğimiz hafta hem yukarı hem de aşağı yönlü dalgalı bir seyir süren piyasalar yeni haftaya yükselişle başladı.

Dolar 8,47 TL'den, Euro 10 TL'den, Sterlin ise 11,72 TL'den işlem görüyor.

Gümüş 6,46 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.791 dolar olan altında, gram altın 483/488, çeyrek altın 783/800 ve Cumhuriyet altını 3.224/3.260 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 44 bin 668 dolardan, Etherium ise 3 bin 263 dolardan fiyalanıyor.