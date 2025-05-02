Piyasalarda kırmızı alarm sonrası sarı deprem! Altın yatırımcıları ters köşe oldu...

Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı olan altın fiyatlarındaki rekor değer kaybı büyürken ara ara yükselişlerle yeniden yükseliş trendine girmeye çalışıyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları bu yıl ilk kez üst üste ikinci haftalık kaybını yaşamanın eşiğine gelmiş durumda...

2025'te rekorları altüst eden yatırımcıların güvenli limanı altın 2025 yılının ilk dibini görmeye hazırlanıyor.

Altın piyasası ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergisi kararları ve Çin'den ABD'ye karşı vergi misillemesi gelince bir anda karışmış, ortadoğuda ABD ve İsrail'in İran, Suriye ve Filistin hakkında yaptıkları savaş yönlü ortak açıklamalar da eklenince altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmıştı.

Trump'ın ek vergi tarifelerinde geri adım atarak indirime gideceği sinyali vermesi ve ABD'nin bazı ülkelerle gümrük tarifeleri konusunda müzakereler yürütmesi altın fiyatlarında deprem etkisi yarattı ve hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın çok sert düştü.

Çin devlet medyasına yakın bir kaynağın ABD'nin Çin ile gümrük vergileri konusunda görüşmelere açık olduğunu belirtmesi de altının "güvenli liman" talebini geçici olarak zayıflattı. Altındaki son toparlanma çabasına rağmen ons altın haftalık bazda yüzde 1,9, gram altın ise haftalık bazda yüzde 1,6 değer kaybı yaşadı. Böylelikle altın fiyatları bu yıl ilk kez üst üste ikinci haftalık kaybını yaşamaya doğru ilerledi.

Güncel altın fiyatları ve döviz kurları

İşte 2 Mayıs 2025 saat 11:30 itibariyle döviz ve değerli metaller piyasalarında son durum:

Ons Altın: 3.260 Dolar

Gram altın: 4.038 TL

Çeyrek altın: 6.631 TL

Yarım altın: 13.262 TL

Cumhuriyet altını: 27.274 TL

Gram gümüş: 40,36 TL

Dolar/TL: 38,55 TL

Euro/TL: 43,72 TL

Sterlin/TL: 51,35 TL

Altın fiyatları neden düşüyor ?

TGRT Haber yayınında konuşan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altınla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu şekilde konuştu:

"Şimdi geçen haftaya gidelim. Tam da geçen hafta bugüne gidelim. Tarihi rekor gören ons altın, tarihi rekor gören gram altın vardı. Ons altın 3500 doları gördü. Gram altın 4305'yi gördü. Sebebi, şunu biliyoruz; yılbaşından bu yana güçlü yükseliyor. Çünkü Trump'ın tarifeleri belirsiz. Ne olacağı belli değil. Piyasa önünü göremiyor. En büyük destekçisi buydu. Geçen haftaya bir de Powell'ı görevden alabilirim meselesi eklenince hepten çok güçlü bir haftada yükselen altın gördük. Fakat geçen haftadan bu yana altında bir baskı var.

Örneğin şu an bakıyorum; ons altın 3500 en yüksek seviyesinden 3230'a gerilemiş. Bakın ons altın 3250 çok önemli bir destekti. Buranın altına sarkmış altın. Gram altına bakıyorum. 4305 TL'den bugün 3990'lı seviyelerde. 4000 çok kritik bir destekti. Buranın altına inmiş gram. Peki neden altında bir gevşeme var? Birkaç sebebi var. Biri teknik. Zaten aşırı yükselen ve bir düzeltmeye, düşüşe ihtiyaç duyan bir altın vardı. Bunun bahanesi oldu. Neydi bunun bahanesi? En büyük altındaki düşüşün sebebi tarifelerle ilgili daha ılımlı bir hava var son bir haftada. İşte Çin'e top atan bir Amerika var. Çin gelsin oturalım konuşalım, Çin'e nazik davranacağız diyen bir Trump var. Ben Powell'ı görevden almayacağım, öyle bir niyetim yok diyen bir Trump görüyoruz. Otomobillerle ilgili tarifeleri yumuşatan bir Amerika var.

Dolayısıyla zaten aşırı alım bölgesindeydi. Biraz temel taraf da destekleyince... Bir de Putin biliyorsunuz son dönemde bu Ukrayna'yla tam müzakereye yönelik ılımlı açıklamalar yaptı. Bunlar altında düşüşü gündeme getirdi. Peki soru şu: 'Düşen altın için düşüş bitti mi? Daha da düşüş görür müyüz?' bence sorusu burada çok çok kıymetli.

Ben de 3700 dolarların en azından en yüksek seviye olarak bu yıl görülebileceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü Trump başta olduğu sürece anlaşılan o ki piyasalar oturamayacak, piyasa önünü göremeyecek ve anlaşılan o ki Amerika Çin'le uğraşacak. Bu tarifeler meselesi Amerika ile Çin arasında kolay kolay çözülemeyecek gibi görünüyor. Dolayısıyla Trump kaynaklı politikalar sebebiyle ben ağırlıklı olarak gene evet bir düşüş normal, düşüş olsa da böyle çöküş anlamında trendi değiştirecek bir düşüş olacağı kanaatinde de değilim açıkçası. Dolayısıyla belli desteklerde tutunur. Biraz soluk alır, biraz yatayda gider ama yeniden yönünü yukarı çevirir. Fakat yakın vadede bu 3500 doları geçmesi ons'un, 4300 TL'yi geçmesi gram altının çok kolay gibi görünmüyor. Buralar çok önemli dirençlerdi. Çok iyi bir katalizör gerekiyor. Mesela nedir bu? Yeniden ben Powell'ı görevden alabilirim tartışması gibi tartışmaların olması lazım.

Yakın vadede en iyi senaryo altın için belirli aşağıda destek, yukarıda direnç, belli seviyelerde volatilitesi olan ama ne yükselebilen ne düşebilen bir altın sanki birazcık daha yakın vadede mümkün olabilir gibi geliyor. Şimdi dolayısıyla şuna bakmak lazım; düşen bıçak tutulmaz. Dolayısıyla şimdi düşünce 4000'in altına şimdi piyasada herkes diyecek ki acaba gidip gram mı alalım? Bir fırsat mı verdi? Hayır. Bence bir izlemek lazım. 3940 altına iniyor muyuz? 3940 TL altına inerse gram altın düşüş hızlanabilir. Bir izlemek lazım.

Altın için güncel tahminler

Analistler, altının kısa vadede aşırı alım bölgesine girmiş olabileceğini ancak teknik göstergelerin yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ettiğini belirtiyor. Altında bir sonraki hedef olarak 3.500 dolar seviyesi gösteriliyor.

UBS, ons altın için tahminini 3 bin 500 dolara, Commerzbank 3 bin dolara, Deutsche Bank 3 bin 139 dolara, Goldman Sachs 3 bin 700 dolara, HSBC 3 bin 15 dolara ve Bank of America (BofA) 3 bin 63 dolara yükseltti. Citi analistleri de altında üç aylık hedefini yükseltti. Citi ayrıca gümrük vergilerine dair artan endişeler ve zayıf piyasa görünümünün, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirdiğini ve bu durumun da altın fiyatlarını destekleyici bir unsur olduğunu söyledi. Bu kapsamda Citi analistleri, önümüzdeki üç ay içinde altının ons fiyatının 3 bin 500 dolara yükselebileceğini öngördü.

ABD'li dev bankadan düşüşe geçen altın fiyatları için bomba tahmin

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, son günlerde düşüşe geçen altın fiyatları için yıl sonu tahminini açıkladı. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, yeni tahminlerini paylaştı. Daha önce ons altın için yıl sonu hedefini 3 bin 300 dolar olarak açıklayan banka, tahminini 3 bin 700 dolar olarak revize etti. Goldman Sachs analistleri, altın fiyatlarındaki kısa vadeli hareketlerin dikkate alınmamasını, uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Uzman isim kısa ve orta vade için tahminini açıkladı

Diğer yandan Ekol TV yayınına katılan COFACE Türkiye Ekonomisti Seltem İyigün, ''Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?'' sorusuna yanıt verdi. İyigün, "Orta vadede altının yönünün yukarı olduğunu düşünüyoruz. Ama altında hala bir belirsizlik var. ABD tarafında hiçbir şey henüz net değil. İfade edilen tarifeler net değil, bu anlamda kısa vadede düşüş olsa bile orta vadede artış devam edecek gibi görünüyor." diye konuştu. "Dolar mı, TL mevduat mı?" sorusunu cevaplayan İyigün, "Mevduat faizlerinin yüksek olduğu bir yerde dolar alımının ise düşeceğini düşünüyorum. Yatırımcılar TL cinsine yönelecektir." ifadelerini kullandı.

"İki yılda 2 katına doğru bir hareket var"

TGRT Haber yayınında konuşan ekonomist Soner Kuru, altın fiyatlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Trump kendi şahsına münhasır bir siyasetçi. Öngörülebilirliği de önceki Amerikan başkanlarına kıyasla tabii çok düşük. Bir şekilde özellikle ekonomi tarafında hem belirsizlik hem de tansiyonun yükseldiği bir dönem yaşadık. Ama altın özelindeki konu biraz daha Trump'ın öncesine de doğru gidiyor. Altını özellikle hareketlendiren unsurlardan önemlilerinden bir tanesi 2022 yılında bu Rusya Ukrayna savaşı patlak verdikten sonra hatırlayalım Batı Rusya'nın finansal varlıklarını dondurmuştu ve ekonomik anlamda da zora düşmüştü. Bu tip olası yaptırımlardan en az etkilenecek, bu tip ekonomik savaşlara karşı suyun üzerinde kalabilecek en önemli finansal enstrüman altın. Şimdi özellikle merkez bankalarının yaşanan bu ticaret savaşına cephane biriktirme noktasında altın alımları yaptığını görüyoruz. Ki bu Trump öncesinden geliyor 2022'den itibaren. Hatırlayalım; 2023 sonunda neredeyse işte 1600 - 1800 dolar bandındaydı ons altın. Oradan buraya baktığımızda şöyle 1,5 - 2 yılda iki katına doğru bir hareket söz konusu.

Bunun ana dinamosunu merkez bankaları oluşturuyor. Merkez bankaları detayında da şöyle bir durum var... Çin Merkez Bankası 3.2 trilyon dolarlık dev bir rezerv yapısına sahip ama bu rezerv yapısı içinde altın oranı yüzde 10'un altında. Mesela bizim ülkemizde bu yüzde 30 - yüzde 40'lardadır. Mesela Almanya'yı örnek verelim; yüzde 50 - yüzde 60 bandında Merkez Bankası rezervleri içinde altın tutar. Çin Merkez Bankası hem altın oranı düşüktü hem de özellikle bu Trump'ın gelişiyle birlikte ihtimalen oluşacak yaptırımlar, ekonomik yaptırımlarla ilgili burada rezerv biriktirme noktasında Çin Merkez Bankası'nın 2023-2024 yıllarında rekor alım yaptığını takip ettik. Şu anda da büyük ihtimalle alımlar devam ediyor. Bunlar tabii resmi rakamlar değil. Kamuya açıklandığı kadarıyla takip edebiliyoruz ama kamuya açıkladıklarının daha üzerinde alımlar yaptığını tahmin ediyoruz Çin Merkez Bankasının. Ne oldu? Trump geldi işte geçtiğimiz sene sonu itibarıyla, ciddi de bir belirsizlik tüm bunların üzerine yüklenince biz ons altında sadece bu yıl yüzde 35'e varan yükselişler gördük.

Şimdi tabii soluksuz bir hareket. Biraz da böyle gündem sakinleyince, işte Powell'ın görev süresi ve bu gümrük tarifeleri ile ilgili bir miktar istisnaların açıklanacağı beklentisi, kar realize etmek isteyen altın yatırımcılar açısından fırsat oldu. Bir miktar kar realizasyonu olarak değerlendiriyoruz.

Burada en azından hani bir orta vadeli bir perspektif ortaya koymaya çalışırsak biz yıl sonu veya şöyle yıl sonu ve 12 ay vade bandında yani 9-12 ay bandında gramın 5000 liraya doğru yükseleceğini düşünüyoruz. Hem ons altın tarafında yukarı yönlü beklentilerimiz hem de dolar TL tarafında enflasyon kadar olmasa da orada yavaş yavaş o yükselişin devam ediyor olması bize burada 9-12 ay vade aralığında gramda 5000 liralı seviyelerin görüleceğini işaret ediyor. Geri çekilmeleri alış fırsatı olarak takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle gramın 4000 TL altına düşmesi ihtimali söz konusu olabilir. 4000 altında fiyat bulunabildiği noktada yeniden alım yapılması için uygun olacaktır. Sonrasında ama şöyle 5000 liralara geldiğinde gram, orada bir miktar içerideki yatırımcı için belki bir kar realizasyonu, bir satış ve daha aşağıdan yeniden alış imkanı kovalama dönemi başlayacak olabilir. Ama şu anda o yukarı yönlü trendin biz devamını bekliyoruz"