Piyasalardaki düşüş sürüyor! Dolar, euro ve altın eridi

Piyasalarda yıl başındanbu yana süren düşüşte, dolar 7,05 TL'den, euro 8,57 TL'den, sterlin ise 9,79 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 416 TL'den, gümüş ise 6,10 TL'den fiyatlanıyor. Bitcoin ise 44 bin 707 dolar seviyesinde.

Onsu 1.837 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 412/416, çeyrek altın 669/683, Cumhuriyet altını ise 2.754/2.785 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.