Piyasaların ateşi yükseldi! Dolar, Euro, Sterlin, gümüş ve altın tırmanıyor

Uzu nbir süredir düşüş eğilimini sürdüren piyasalarda dün gece bir anda yükseliş görüldü. Döviz kuru bir anda Türk Lirası karşısında yükselişe geçti. İşte dolar, euro, sterlin, altın ve kripto para piyasalarında son durum...

Dün gece Türkiye'de piyasalar kapalıyken oldukça hareketli anlar yaşayan döviz kuru yeniden kritik seviyeye ulaştı.

Dün güne 8,27 ile başlayan dolar, akşam saatlerinde %0,80 artışla 8,34 liraya çıktı. Dolar, 2 Eylül’de 8,25 ile son bir ayın en düşük, 11 Ağustos’ta ise 8,68 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Döviz kurundaki bu sert hareketin nedeninin ise ABD 10 yıllıklarının yüzde 3.23 yükselmesi olduğu ortaya çıktı. ABD tahvillerindeki bu yükseliş altın fiyatının da düşüşüne neden oldu. Altının onsu yeniden 1800 doların altına geriledi.

DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

Dolar 8,46 TL'den, Euro 10 TL'den, Sterlin ise 11,65 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3470 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8840 lira olmuştu.

Doların düşüşünde Merkez Bankası’nın faiz artırımı yapmayacağı izlenimi vermesinin de etkili olduğu belirtilmişti. Dolar endeksi 92,53, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 358,78 seviyesinde seyrediyor. Uzmanlar, küresel bazda destekleyici para politikalarının süreceği beklentisinin gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini bildirdi.

GÜMÜŞ VE ALTIN FİYATLARI



Gümüş 6,63 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.797 dolar olan altında, gram altın 484/489, çeyrek altın 786/802, Cumhuriyet altını ise 3.235/3.270 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

KRİPTO PARA PİYASASI ŞOKTA

Dün büyük bir çöküş yaşayan kripto para piyasasında ise Bitcoin 46.376, Etherium 3 bin 437 dolardan fiyatlanıyor.

Dün Bitcoin dakikalar içinde yüzde 17 düşerek 43 bin dolar seviyesine geriledi. Bitcoin'deki bu düşüş altcoinleri de etkiledi ve onlarda da ciddi düşüş görüldü. Bitcoin'deki dalgalanma kripto para piyasasının öncü coinlerinden Ethereum ve Solana'yı da etkiledi. 4 bin dolar seviyelerine kadar yükselen Ethereum, 3 bin dolar seviyesine kadar düştü. Ayrıca son 2 ayda 30 dolar seviyesinden 195 dolar seviyesine çıkan Solana da 130 dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoinin düşüşünün duraklamasının ardından Solana 174 dolara kadar yükseldi.

ORTA VADELİ PROGRAM

AK Parti iktidarı tarafından hazırlanan ve 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program Cumhurbaşkanı onayıyla açıklanırken, 2021 büyüme tahmininin yüzde 9 olduğu planda, ekonominin 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024'te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor.

İşsizlik 2021'de yüzde 12.6 olarak tahmin ediliyor. 2022 işsizlik hedefi yüzde 12, 2023 işsizlik hedefi yüzde 11.4, 2024 hedefi ise yüzde 10.9. Programda 2021 için enflasyon hedefi yüzde 16.2. 2022'de yüzde 9.8 olarak tahmin edilen enflasyonun 2023'te yüzde 8, 2024'te yüzde 7.6 olması hedefleniyor.