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  3. 01 Ocak 2019 12:05

PKK bomba yüklü maket uçakla saldırdı

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki jandarma birliklerine, PKK'lı teröristlerce C-4 tipi patlayıcının yerleştirildiği 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunuldu. Maket uçaklar, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

PKK bomba yüklü maket uçakla saldırdı
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Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ile Silopi’deki Şehit Ercüment Türkmen Kışlası’na, dün gece, terör örgütü PKK mensuplarınca çivi ve metal parçalarla güçlendirilmiş C-4 tipi patlayıcının yerleştirildiği 3 maket uçakla saldırı girişiminde bulunuldu.

Maket uçakların 2’sinin Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı’na, 1’inin de Şehit Ercüment Türkmen Kışlası’na saldırı için kullanılmak istendiği belirlendi. PKK’lı teröristlerin patlayıcı yerleştirdiği maket uçaklar, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

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