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  3. 29 Kasım 2018 14:40

PKK elebaşı Murat Karayılan’ın akrabalarına gözaltı

Şanlırufa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda Murat Karayılan'ın 2 yakınının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

PKK elebaşı Murat Karayılan’ın akrabalarına gözaltı
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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla aralarında terörist Murat Karayılan’ın 2 yakını ve bir köy muhtarının da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla aralarında terörist Murat Karayılan’ın yeğeni S.K., amcasının oğlu S.K. ve köy muhtarı H.K.’nın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.

İHA

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