PKK'ya darbe üstüne darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de tespit edilen 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Terörle mücadele yurt içi ve sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'de tespit edilen 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklama şöyle:
"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK’lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."
Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 10, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK’lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.… pic.twitter.com/YvoAP4hcRQ
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