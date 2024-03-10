  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. PKK'ya darbe üstüne darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya darbe üstüne darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya darbe üstüne darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de tespit edilen 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terörle mücadele yurt içi ve sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor. 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'de tespit edilen 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK’lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

 

 

 

Etiketler milli savunma bakanlığı PKK terörist ırak Suriye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dani Alves cezaevinde intihar etti iddiası Dani Alves cezaevinde intihar etti iddiası Muğla'nın yanan ormanları küllerinden doğdu Muğla'nın yanan ormanları küllerinden doğdu Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde: 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? Ahmet Aras: ''Siyaseten bir çıkmazda olan adayın şovunun bir parçası olmayacağım'' Ahmet Aras: ''Siyaseten bir çıkmazda olan adayın şovunun bir parçası olmayacağım'' 4 ilde Mahzen operasyonu: Suç örgütü çökertildi! 4 ilde Mahzen operasyonu: Suç örgütü çökertildi! Polis ve jandarmaya yaka kamerası geliyor Polis ve jandarmaya yaka kamerası geliyor İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu Survivor'da Nagihan şoku! Acun Ilıcalı konuşurken gözyaşlarına boğuldu Survivor'da Nagihan şoku! Acun Ilıcalı konuşurken gözyaşlarına boğuldu