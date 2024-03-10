PKK'ya darbe üstüne darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de tespit edilen 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terörle mücadele yurt içi ve sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'de tespit edilen 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK’lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."