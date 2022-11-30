69 fezleke Meclis'te! Aralarında Kılıçdaroğlu da var

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 42 milletvekiline ait 69 fezleke Meclis Başkanlığı'na ulaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da aralarında bulunduğu 42 milletvekiline ait 69 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Dosyalar arasında 33 HDP, 4 CHP, 1 AK Parti, 1 Zafer Partisi, 1 Türkiye İşçi Partisi, 1 Demokrat Parti ile 1 Demokratik Bölgeler Partisi milletvekilinin dosyaları yer alıyor.

Kılıçdaroğlu, Sancar, Buldan ve Özdağ'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Grup Başkanvekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, TBMM İdare Amiri ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, HDP Van Milletvekili Tayip Temel, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar, HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AKP Van Milletvekili Abdulahat Arvas."

Gelen fezlekeler arasında Salihe Aydeniz, Sezai Temelli ve Muazzez Orhan Işık'ın dörder; Dirayet Dilan Taşdemir, Ayşe Acar Başaran, Tayip Temel ve Feleknas Uca'nın üçer; Pervin Buldan, Mithat Sancar, Zeynel Özen, Mensur Işık, Pero Dündar, Musa Piroğlu, Murat Sarısaç, Sait Dede, Şevin Coşkun ile Habip Eksik'in ikişer dosyası bulunuyor.

DHA