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  4. 10 Ocak 2018 18:28

ABD Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Ankara ABD'nin Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarını Suriye'deki yaşanan olaylar için Dışişleri bakanlığı'na çağırdı.

ABD Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
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Ankara, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett'i Suriye'deki gelişmelere ilişkin görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede Suriye meselesinin gündeme geldi.

Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov dün, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard da bugün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

ANLAŞMA UYARINDA 12 GÖZLEM NOKTASI BULUNUYOR

Astana’da Rusya ve İran ile varılan uzlaşma uyarınca muhaliflerin kontrolündeki İdlib bölgesinde çatışmasızlığı izlemek için Türkiye’nin 12 ayrı gözlem noktası kurması kararlaştırılmıştı.

Türkiye’nin halihazırda üç gözlem noktası oluşturduğu ve yaklaşık 500 askerinin gözlemci olarak bulunduğu belirtiliyor. Esad rejimi son günlerde İdlib’in güneyinde kuzeye doğru bir operasyon başlatmış, buna İranlı milislerin karadan Rusya’nın da havadan destek verdiği belirtilmişti.

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